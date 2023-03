O Sporting anunciou esta segunda-feira que renovou o contrato de Rodrigo Marquês, jovem avançado de 19 anos que está há onze anos no clube e que, esta temporada, tem evoluído nos sub-23, equipa B e também caminhada dos leões para a final da Youth League.

O jovem avançado, que começou por jogar futsal, no AC Ciências, chegou ao Sporting ainda na temporada de 2011/12 e foi campeão de sub-15 em 2017/18.

Já esta temporada, marcou dois golos na Liga 3 e foi utilizado na Youth League, nos jogos com o Ajax e Liverpool. «Estou no Sporting desde os oito anos. É um clube que me diz muito e estou muito feliz por dar continuidade a esta ligação. Há que continuar a trabalhar para ficar mais anos neste grande clube», destacou o jovem jogador à Sporting TV.

A ambição de Rodrigo Marquês passa, agora, por chegar à equipa principal, onde tem Marcus Edwards como principal referência. «Gosto muito da maneira como ele joga e tento fazer, nos treinos e nos jogos, aquilo que ele faz», contou ainda o avançado.