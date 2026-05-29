O Sporting insurgiu-se esta sexta-feira, através de um comunicado, contra os comentários feitos no decorrer do clássico de basquetebol entre FC Porto e Sporting em que um comentador do Porto Canal referiu-se a Diogo Ventura, internacional português e capitão dos leões, como «um dos maiores palhaços que o desporto nacional tem».

«O Sporting Clube de Portugal repudia de forma veemente as declarações proferidas por um comentador do Porto Canal durante a transmissão de um jogo de basquetebol, nas quais o capitão da equipa principal de basquetebol do Sporting CP e internacional português, Diogo Ventura, foi insultuosamente apelidado de “um dos maiores palhaços que o desporto nacional tem», escreve o clube de Alvalade.

Um comentário feito por Paulo Miguel Castro, no decorrer do terceiro jogo entre os dois rivais, o primeiro no Dragão Arena, com vitória para a equipa da casa por 86-76 que deixou, desde logo, as redes sociais em polvorosa. O mesmo comentador fez questão de, mais tarde, ainda durante a narração do jogo, recorrer a um dicionário para ler em direto o significado da palavra «palhaço».