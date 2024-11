A propósito do último jogo de Ruben Amorim pelo Sporting, a cumprir na tarde deste domingo, em Braga, os leões divulgaram uma camisola alusiva ao ciclo do treinador.

«Para celebrar os mais de 500 golos oficiais, lançamos esta camisola exclusiva, assinada e personalizada pelo treinador Ruben Amorim. Cada camisola apresenta detalhes de alta qualidade e a assinatura autêntica de Rúben Amorim», esclarece o emblema de Alvalade.

Esta edição limitada a 500 camisolas, conta, em todo o caso, com um preço pouco simpático: 300 ou 270 euros (sócios).

Os campeões nacionais em títulos, e líderes do campeonato, jogam este domingo no reduto do Sp. Braga (4.º), na 11.ª jornada do campeonato.