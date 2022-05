Ruben Amorim incluiu onze jovens no treino desta quinta-feira, numa altura em que o Sporting prepara a visita ao Algarve, para o embate com o Portimonense, jogo da 33.ª jornada da Liga marcado para as 20h30 de sábado.

Com todo o plantel à disposição, já com Sebastian Coates integrado, os leões contaram com o grupo reforçado com a chamada de Diego Calai, Rodrigo Ribeiro, Chico Lamba, Rafael Fernandes, José Marsà, Flávio Nazinho, Miguel Menino, Edson Silva, Lucas Dias, Vando Félix e Tiago Rodrigues.

O Sporting volta a treinar esta sexta-feira, pela manhã, e, logo a seguir, pelas 12h30, Ruben Amorim vai apresentar-se diante dos jornalistas para fazer a antevisão do jogo da 33.ª jornada.