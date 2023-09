O Sporting voltou a treinar esta sexta-feira, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, com vista ao jogo com o Moreirense, já com a presença de todos os internacionais que estiveram ao serviço das respetivas seleções ao longo da última semana.

Ruben Amorim contou, assim, com um grupo reforçado na preparação para o jogo da 5.ª jornada da Liga que está marcado para as 20h30 de domingo.

Os nove jogadores que estiveram ao serviço das respetivas seleções têm vindo a ser integrados no grupo a conta-gotas e, esta sexta-feira, a dois dias da receção ao Moreirense, o treinador já contou com o grupo completo.

Os leões voltam a trabalhar na manhã deste sábado (10h00), mais uma vez em Alcochete, antes de Ruben Amorim fazer a habitual antevisão do jogo, numa conferência de imprensa que está marcada para as 14h00, para o Auditório Artur Agostinho, no Estádio de Alvalade.