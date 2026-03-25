Depois de dois dias de folga, o Sporting regressou esta quarta-feira a Alcochete e Rui Borges chamou os “bês” Rayan Lucas, Bruno Ramos, David Moreira, Rômulo, Rodrigo Dias, Kauã Oliveira, Samuel Justo, Mateo Tanlongo, Lucas Anjos e Paulo Cardoso.

No boletim clínico dos leões constam os nomes de Quenda, Nuno Santos, Ricardo Mangas, Luís Guilherme, Ioannidis e Kochorashvili.

Por sua vez, os internacionais Rui Silva, Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves, Francisco Trincão (Portugal), Debast (Bélgica), Diomande (Costa do Marfim), Vagiannidis (Grécia), Maxi Araújo (Uruguai), Hjulmand (Dinamarca), Luis Suárez (Colômbia), Fresneda (Espanha sub-21) e João Simões (Portugal sub-21) estão ao serviço das respetivas seleções.

O Sporting volta a treinar à porta fechada, em Alcochete, na manhã desta quinta-feira.