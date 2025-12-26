Rui Borges reforçou o grupo com sete jogadores da equipa B no primeiro treino após o Natal, já com os leões de olhos postos na receção ao Rio Ave, jogo da 16.ª jornada da Liga que está marcado para as 20h30 do próximo domingo.

Numa altura em que Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Geovany Quenda e Zeno Debast continuam fora de combate, entregues ao departamento médico, Daniel Bragança procura ainda a melhor forma, e Geny Catamo e Diomande estão ao serviço das respetivas seleções, na CAN 2025, o treinador dos leões voltou a compor o grupo com «reforços» da equipa B.

Além de Salvador Blopa e Flávio Gonçalves, presenças já habituais no plantel principal, foram também integrados Rômulo Jr., David Moreira, Mauro Couto, Kauã Oliveira e Paulo Cardoso.

Foi o penúltimo treino de 2025, uma vez que os leões voltam a treinar este sábado, pela manhã, antes de Rui Borges fazer a antevisão ao duelo com o Rio Ave, numa conferência de imprensa que está marcada para as 12h30.