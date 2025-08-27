O Sporting realizou mais um treino esta quarta-feira totalmente focado no clássico do próximo sábado frente ao FC Porto, numa sessão em que Rui Borges reforçou o grupo com três jovens, mas, segundo apurou o Maisfutebol, Ousmane Diomande continua à parte, entregue à Unidade de Perfomance.

O defesa tem estado a recuperar de uma lesão muscular na coxa direita, contraída no decorrer do jogo com o Casa Pia, mas as expetativas não são, nesta altura, as melhores.

Os leões tinham ainda a esperança de recuperar o central costa-marfinense que passou o dia de folga a trabalhar na Academia Cristiano Ronaldo, mas a verdade é que o defesa continua afastado dos relvados e, a três dias do clássico, é cada vez menos provável que esteja disponível para o grande jogo da 4.ª jornada da Liga.

Além de Diomande, estão também entregues ao departamento médico Maxi Araújo, Nuno Santos, Daniel Bragança e Hidemasa Morita. Em sentido contrário, Matheus Reis já cumpriu o último jogo de castigo, relacionado com a final da Taça de Portugal, e volta a estar às ordens do treinador.

Na sessão desta quarta-feira, a grande novidade foi a integração de três jovens que trabalharam com o plantel principal: Rayan Lucas, João Muniz e Lucas Taibo.

Os leões voltam a treinar na manhã desta quinta-feira, enquanto Rui Borges deverá fazer a antevisão do clássico no dia seguinte, véspera do grande jogo da 4.ª jornada que está marcado para as 20h30 de sábado.