O treinador do Sporting, Rui Borges, convocou 21 jogadores para a Madeira onde este sábado, a partir das 18h00, os leões vão defrontar o Nacional, em jogo da terceira jornada da Liga.

Os campeões nacionais elegeram o Aeroporto de Beja como ponto de partida e a comitiva foi recebida com entusiasmo por algumas dezenas de jovens adeptos, já depois de ter realizado o último treino na Academia Cristiano Ronaldo.

Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves estiveram disponíveis para os habituais pedidos de fotografias e autógrafos.

Entre os eleitos do treinador estão Conrad Harder e Morten Hjulmand, jogadores que esta semana voltaram a ser notícia no mercado de transferências.

Fora das opções continuam os lesionados Diomande, Maxi Araújo, Daniel Bragança e Nuno Santos, além de Matheus Reis que vai cumprir o último jogo de castigo relativo à final da Taça de Portugal.

Também de fora, mas por opção do treinador, ficaram Jeremiah St. Juste e Ricardo Esgaio, jogadores que continuam com o futuro em aberto no clube.

A comitiva verde-e-branca partiu ao final da tarde e vai aterrar no Funchal por volta das 19h30. O jogo com o Nacional está marcado para as 18h00 deste sábado.

Os 21 eleitos de Rui Borges

Guarda-redes: Rui Silva, João Virgínia e Francisco Silva.

Defesas: Fresneda, Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Debast, Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas e Diogo Travassos.

Médios: Morten Hjulmand, Kochorashvili, Morita e João Simões.

Avançados: Geny Catamo, Geovany Quenda, Alisson, Pedro Gonçalves, Francisco Trincão, Conrad Harder e Luis Suárez.