O Sporting consentiu este domingo o terceiro empate consecutivo e já não vence há cinco jogos em todas as competições. O saldo de Rui Borges começa a ser demasiado negativo para as aspirações de um clube grande. Desde que rendeu João Pereira no banco dos leões, o treinador de 43 anos venceu apenas cinco dos catorze jogos que disputou.

Todos os resultados do Sporting esta época

Uma sequência negativa que inclui a derrota na final da Taça da Liga e o afastamento dos oitavos de final da Liga dos Campeões, além do desbaratar de uma vantagem que chegou a ser de seis pontos no topo da classificação da Liga. Uma sequência em que o novo treinador nunca conseguiu, até à data, vencer dois jogos consecutivos.

O novo treinador até entrou em grande, com uma vitória no dérbi com o Benfica (1-0), em Alvalade, que, na altura, na despedida do ano de 2024, permitiu ao Sporting recuperar o primeiro lugar da Liga, mas, na ronda seguinte, empatou diante da sua antiga equipa, o Vitória, no Estádio Dom Afonso Henriques (4-4).

Seguiu-se a Final Four da Taça da Liga, com um triunfo sobre o FC Porto (1-0), antes de perder o título, na final, para o Benfica no desempate por penáltis (6-7), depois de um empate 1-1 no tempo regulamentar.

No regresso à Liga, o Sporting até somou dois triunfos consecutivos, primeiro diante do Rio Ave, em Vila do conde, por 3-0, depois, em Alvalade, na receção ao Nacional (2-0), mas pelo meio, perdeu na visita ao Leipzig (1-2), para a Liga dos Campeões.

Os leões voltaram, depois, a empatar para a Liga dos Campeões, diante do Bolonha (1-1), antes de somarem a última vitória para a Liga, na receção ao Farense (3-1), a 2 de fevereiro. Esta foi a última vitória dos leões em todas as competições.

Seguiu-se um empate no Dragão, diante do FC Porto (0-1), e o desaire, em casa, diante do Borussia Dortmund (0-3), antes desta sequência final com mais três empates: Arouca (2-2), Dortmund (0-0) e AVS (2-2).

Agora ficam a faltar entre 12 a 14 jogos [depende do percurso na Taça de Portugal] até ao final da temporada e Rui Borges terá, forçosamente, de melhorar o seu registo, a começar já esta quinta-feira, com uma difícil deslocação a Barcelos, para um duelo com o Gil Vicente que vai definir a presença dos leões na Taça de Portugal.