O Sporting voltou a treinar esta quinta-feira na Academia Cristiano Ronaldo e, com o plantel a meio-gás, com catorze jogadores ao serviço das respetivas seleções e já sem Jeremiah St. Juste, Rui Borges compôs o grupo com a chama de sete jovens da formação.

Um plantel rejuvenescido com a integração de Bruno Ramos, José Silva, Rodrigo Dias, Rafael Besugo, Samuel Justo, Lucas Anjos e Rafael Nel entre os jogadores do plantel principal que ficaram ao dispor do treinador.

Em sentido contrário, St. Juste, que na véspera ainda treinou com a equipa principal, já trabalhou integrado na equipa B, como o clube tinha anunciado na quarta-feira.

Depois dos compromissos internacionais, o Sporting vai a Famalicão, a 13 de setembro (sábado), para o jogo da 5.ª jornada da Liga, e, cinco dias depois, recebe o Kairat na estreia na fase liga da Champions.

Entretanto, os leões voltam a treinar na manhã de sexta-feira, à porta fechada, em Alcochete.

Jogadores em compromissos de seleções:

Rui Silva, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio (Portugal), Fotis Ioannidis e Georgios Vagiannidis (Grécia), Zeno Debast (Bélgica), Giorgi Kochorashvili (Géorgia), Morten Hjulmand (Dinamarca), Luis Suárez (Colômbia), Geny Catamo (Moçambique), Geovany Quenda (Portugal sub-21), Rodrigo Ribeiro (Portugal sub-20) e João Simões (Portugal sub-19).