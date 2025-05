Rui Borges voltou a incluir três jovens na preparação do Sporting para a final da Taça de Portugal frente ao Benfica que está marcada para as 17h15 do próximo domingo.

Tal como aconteceu na sessão de quinta-feira, João Muniz, Eduardo Felicíssimo e David Moreira voltaram a «reforçar» o plantel principal às ordens de Rui Borges, em mais uma sessão de treino na Academia Cristiano Ronaldo.

Os leões voltam a treinar este sábado, novamente em Alcochete, antes de Rui Borges e um jogador ainda a designar apresentarem-se diante dos jornalistas, para fazerem a antevisão do jogo de domingo, numa conferência de imprensa que está marcada para as 12h30.