O Sporting ruma este sábado para o Algarve onde vai prosseguir a preparação para a temporada 2023/24, estabelecendo a nova base numa unidade hoteleira em Lagos.

O primeiro treino dos leões de Ruben Amorim no sul do país está marcado para as 10h00 deste domingo, mas, antes disso, um jogador ainda a definir irá abordar a preparação da nova temporada e falar das expetativas para a nova época.

O Sporting vai estagiar no Algarve até 26 de julho e, nesse período, vai realizar quatro jogos de preparação, mantendo o plano delineado por Ruben Amorim para esta pré-temporada de realizar dois jogos no mesmo dia, de modo a observar todos os jogadores, sem desgastar o plantel fisicamente.

Assim, na próxima quarta-feira, 19 de julho, os leões vão ao Estádio do Algarve defrontar os belgas do Genk e, no mesmo dia, também vão defrontar o Farense. Depois, no dia 25, mais uma dose dupla, com jogos marcados com o Portimonense e com os espanhóis da Real Sociedad.

O Sporting regressa a Lisboa no dia 26 para começar a preparar o Troféu Cinco Violinos, marcado para dia 30, frente ao Villarreal.

Ainda antes do início da época, os leões viajam até Inglaterra para um último «teste» frente ao Everton que está marcado para 5 de agosto.