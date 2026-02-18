Salvador Blopa voltou a ser promovido à equipa principal do Sporting no regresso dos leões ao trabalho, esta quarta-feira, já com o foco total na visita a Moreira de Cónegos, jogo da 23.ª jornada da Liga que está marcado para as 18h00 do próximo sábado. Em sentido contrário, ainda não foi desta que Zeno Debast e Fotis Ioannidis voltaram a trabalhar com o grupo.

Depois de um dia de folga, Rui Borges voltou a reforçar o grupo com jovens da equipa B, como foram os casos de Flávio Gonçalves e Rafael Nel, que já tinham sido convocados para o duelo com o Famalicão, mas também de David Moreira e Salvador Blopa.

Este último, depois de ter recuperado de lesão, já tinha atuado ao serviço da equipa B, no passado fim de semana, tendo, inclusive, marcado um golo no triunfo sobre o Portimonense (4-3).

Entregues ao departamento médico, continuam Zeno Debaste e Fotis Ioannidis, embora ainda com uma ligeira esperança que recuperem a tempo da próxima ronda.

Os leões voltam a treinar esta quinta-feira de manhã, com mais uma sessão marcada para a Academia Cristiano Ronaldo, à porta fechada.