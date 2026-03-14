A integração de Samuel Justo foi a novidade no regresso ao trabalho do Sporting, já com os olhos postos no jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Bodo/Glimt, que está marcada para a próxima terça-feira, para o Estádio de Alvalade.

Depois de adiado o duelo com o Tondela, relativo à 26.ª jornada da Liga, Rui Borges vai poder concentrar-se totalmente no difícil objetivo de recuperar do desaire da primeira mão frente aos sensacionais noruegueses (0-3).

Foi com esse objetivo que os leões, depois de um dia de folga, voltaram-se a concentrar na Academia Cristiano Ronaldo, num dia de chuva e num dia em que os sócios estão a votar para a eleição de uma nova direção.

Samuel Justo, médio de 20 anos, tem jogado pela equipa B dos leões, tendo, inclusive, somado vinte minutos na passada sexta-feira, na derrota diante do Desportivo de Chaves (0-1).

Os leões voltam ao trabalho este domingo, à porta fechada.

O segundo jogo com o Bodo/Glimt está marcado para as 17h45 da próxima terça-feira.