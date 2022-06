Pedro Sanca, jovem avançado do Sporting, recebeu este sábado o troféu relativo ao cartão branco que lhe foi atribuído por ter ajudado um adversário em dificuldades, num jogo de iniciados.

O gesto de fair-play foi registado a 6 de março, quando a equipa de juniores B dos leões foi ao campo do Sacavenense golear por 4-1 e o jogador do Sporting, de 17 anos, disponibilizou-se para ajudar um adversário que se debatia com cãibras.

Nesse jogo, Sanca começou o jogo no banco, mas entrou ao intervalo, numa altura em que os leõezinhos, que acabaram por chegar ao título, já venciam por 3-0.