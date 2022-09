O Sporting prosseguiu a preparação para o jogo contra o Gil Vicente, da oitava jornada da Liga, com várias ausências.



Na sessão matinal desta terça-feira, Ruben Amorim não pôde contar com os vários internacionais e com os lesionados Porro, St. Juste, Coates, Bragança, Neto e Jovane. Os seis atletas continuam entregues ao departamento clínico dos leões, lê-se na nota divulgada no site oficial.



Para surpir as ausências, Amorim chamou nove jogadores da formação ao apronto: Gilberto Batista, João Ferreira, Domingos Andrade, Lucas Dias, Tiago Augusto, André Gonçalves, Vando Félix, Nicolai Skoglund e Rodrigo Marquês.



O Sporting volta a treinar esta quarta-feira, às 17h00, em Alcochete. Os verde e brancos recebem o Gil Vicente na próxima sexta-feira, às 19h00.