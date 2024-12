O Sporting não vai poder contar com o apoio dos seus adeptos na deslocação a Leipzig, depois de ter sido condenado esta terça-feira pelo Comité de Controlo e Disciplina da UEFA, na sequência do arremesso de objetos e uso de artefactos pirotécnicos no jogo com o Club Brugge.

Os leões já estavam com uma pena suspensa, desde 2 de março de 2023, também pela utilização de artefactos pirotécnicos, e a reincidência na visita a Bruges, no último jogo da Liga dos Campeões, levou o órgão disciplinar da UEFA a aplicar, agora, o castigo que impede o clube de Alvalade de vender bilhetes aos seus adeptos para a deslocação a Leipzig, penúltimo jogo da primeira fase da Liga dos Campeões que está marcado para 22 de janeiro de 2025.

Além de não poder contar com adeptos na deslocação à Alemanha, o Sporting terá ainda de pagar uma multa de 20 mil euros e fica, novamente, com pena suspensa para novo castigo, em caso de reincidência, por um período de dois anos.

Depois do jogo de Leipzig, o Sporting, atual 17. Classificado da fase de grupos da Champions, recebe ainda os italianos do Bolonha, a 29 de janeiro de 2025.