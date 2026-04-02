Rui Borges fala nas alternativas para o ataque do Sporting frente ao Santa Clara, num jogo em que o treinador não vai poder contar com o goleador Luis Suárezque vai cumprir um jogo de castigo. O treinador revelou ainda os jogadores que regressaram das seleções com problemas físicos.

Luis Súarez está castigado por um gesto. Concorda com o castigo?

«Não vou discutir a parte jurídica, é o que é. Ele assumiu aquilo que fez, tão simples quanto isso. Respeitamos aquilo que foi decidido.»

Como está a preparar o ataque sem Suárez?

«Há alternativas. Já da outra vez, não tínhamos o Suárez e jogámos com o Pote. Podemos jogar com um falso avançado, temos o Nel. Perceber, dentro do que é as vindas das seleções, aquilo que poderemos apresentar amanhã. O Morten [Hjulmand] chegou doente, o Inácio chegou tocado, o Luis chegou tocado, o Pote condicionado. Vamos perceber aquilo que poderemos ou não fazer e entrar com uma equipa que seja capaz de estar à altura da intensidade do jogo de amanhã».

Mais algum jogador limitado?

«Já não chegam esses? E o Nel, também veio tocado do sub-20».

Esteve no Fórum de Treinadores e falou na falta de tempo para treinar

«São boas dores de cabeça para o treinador, faz parte daquilo que é o meu trabalho. Falei nisso porque foi das maiores dificuldades quando cheguei aqui ao Sporting. Como disse, sou obcecado pelo treino, acredito que o treino dá muito a uma equipa, a repetição dá muito a uma equipa em todos os momentos do jogo. Chegar aqui e não poder treinar a meio da época, quando lutamos por um campeonato, deixou-me no momento em si muito stressado. Faz parte do meu crescimento enquanto treinador e da minha adaptação nesse crescimento para me tornar melhor e mais capaz de continuar a dar resposta no Sporting».

Para este jogo vai ter apenas dois treinos…

«Quando não há tempo, é repouso, é descansar, é deixá-los o mais bem preparados mentalmente e fisicamente para a resposta no jogo. Eles sabem minimamente aquilo que temos de fazer, aquilo que é a nossa ideia de jogo, aquilo que a equipa tem de fazer a cada jogo. Estamos muito focados naquilo que somos enquanto equipa, não fugindo àquilo que é o adversário. Dentro daquilo que é vídeo, imagens, e dentro do pouco que pudermos fazer em campo, mostrarmos algo que é relacionado com a estratégia e deixá-los o mais bem preparados possível para o jogo».