Nas últimas épocas, o Sporting lançou um equipamento com tons rosa em outubro, sublinhando a mensagem de luta contra o cancro da mama. E a dinâmica deverá prevalecer para a próxima época. Nesta quarta-feira, o “Footy Headlines” – site especializado em equipamentos e novas coleções das principais marcas – divulgou o possível equipamento alternativo dos leões.

Depois de branco e rosa nesta época, o Sporting deverá regressar a um padrão maioritariamente rosa, como aconteceu em 2024/25. Todavia, o símbolo e os patrocinadores deverão surgir a branco, numa camisola listada.