Os sócios do Sporting aprovaram o orçamento para a temporada de 2022/23 com uma maioria de 78,71 por centos dos votos, numa Assembleia Geral que decorreu ao longo do dia, no Pavilhão João Rocha, em dia de jogo do Troféu Cinco Violinos.

Votaram um total 2.575 sócios, correspondentes a um total de 14.418 votos, sendo que 78,71 por cento votaram favoravelmente da proposta de orçamento apresentada pela direção presidida por Francisco Varandas e 20,60 por cento contra.

A votação decorreu ao longo do dia, entre as 9h15 e as 18h30, com muitos sócios a optar por votar ainda antes da apresentação da proposta da direção que tinha um único ponto na ordem de trabalho: a apreciação e votação do orçamento dos rendimentos, gastos e investimentos para o exercício de 1 de julho de 2022 a 20 de junho de 2023.

João Palma, presidente da Mesa da Assembleia Geral, apresentou os resultados finais e manifestou-se satisfeito pela forma como decorreu a votação. «Estou sobretudo satisfeito pela forma como decorreram os trabalhos, com grande urbanidade por parte dos sócios que interpelaram a direção e restantes órgãos sociais. Fizeram-no de forma elevada, o que dignifica o Sporting, e a direção respondeu de forma esclarecedora», destacou.