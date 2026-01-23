Sporting
Sporting: Souleymane Faye está inscrito e pode estrear-se em Arouca
Rui Borges tinha deixado dúvidas quanto à disponibilidade do reforço para o jogo deste sábado
Souleymane Faye já está inscrito na Liga como jogador do Sporting e já pode estrear-se, este sábado, na visita dos leões ao Arouca.
Ainda esta manhã, o treinador Rui Borges, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 19.ª jornada, tinha dito que ainda não sabia se já podia contar com o reforço contratado ao Granada, mas a resposta chegou já esta tarde, com o nome do jogador já a constar na lista de jogadores disponíveis da Liga.
O extremo de 22 anos viajou para o norte com a equipa e no sábado poderá estrear-se com o número 15 nas costas, num jogo que também vai assinalar os regressos de Morten Hjulmand, depois de ter cumprido castigos na Liga e na Champions, além de Pote e Diomande que recuperaram dos respetivos problemas físicos
