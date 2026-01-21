O extremo senegalês Souleymane Faye já foi inscrito na Liga pelo Sporting.

O jogador de 22 anos está registado no plantel dos leões e só falta mesmo ser apresentado oficialmente pelo clube verde e branco. De resto, Rui Borges tinha confirmado após a vitória sobre o Paris Saint-Germain (2-1) que Faye já cumpriu os exames médicos e assinou contrato.

Faye, tal como o Maisfutebol escreveu, chega dos espanhóis do Granada, a troco de 6,5 milhões de euros, com os andaluzes a ficarem com dez por cento de uma futura venda.