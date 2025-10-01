Sem qualquer jogo disputado nesta época, Jeremiah St. Juste continua a treinar na equipa B do Sporting. Por isso, nesta quarta-feira, o defesa neerlandês recorreu às redes sociais para mostrar uma fotografia com o guarda-redes Pedro Miguéis, o defesa Rodrigo Dias, os médios Kauã Oliveira e Guilherme Santos, e o avançado Rafael Nel.

St. Juste, de 28 anos, termina contrato em junho e acumulou 28 jogos na última época, totalizando 80 jogos, dois golos e uma assistência desde 2022.

