Há 1h e 20min
Sporting: St. Juste desvenda boa disposição no treino da equipa B
Defesa de 28 anos continua afastado da equipa principal e caminha para final de contrato
Sem qualquer jogo disputado nesta época, Jeremiah St. Juste continua a treinar na equipa B do Sporting. Por isso, nesta quarta-feira, o defesa neerlandês recorreu às redes sociais para mostrar uma fotografia com o guarda-redes Pedro Miguéis, o defesa Rodrigo Dias, os médios Kauã Oliveira e Guilherme Santos, e o avançado Rafael Nel.
St. Juste, de 28 anos, termina contrato em junho e acumulou 28 jogos na última época, totalizando 80 jogos, dois golos e uma assistência desde 2022.
TAGS: Sporting Liga Sporting B St. Juste
