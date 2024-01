Fora de combate desde que se lesionou na receção ao Gil Vicente a 4 de dezembro, Jeremiah St. Juste já regressou aos treinos sem limitações, mas ainda não é opção para a deslocação do Sporting a Vizela nesta quinta-feira.

«Como o St. Juste vem de um calvário grande, temos de ter mais cuidado. Não vai ser convocado, porque perdia tempo de treino. O que ele fez foi: ficou apto para treinar e hoje, enquanto os outros estão a fazer um treino tático e a preparar-se fisicamente para o jogo, ele ficou no campo a fazer trabalho específico e a ter mais um treino. Já tem alta e vai começar a ser convocado», esclareceu Ruben Amorim em conferência de imprensa.

O treinador do Sporting clarificou que a lesão do defesa neerlandês não foi uma recaída - esta foi no pé e a anterior num joelho - e que, por ter características diferentes e um histórico que requer maiores cuidados, teve um tempo de recuperação mais prolongado. «Demorou tempo e com o St. Juste temos de fazer uma recuperação diferente. Se for o Trincão ou um Pote, que têm características físicas diferentes, podemos acelerar ao máximo a recuperação, porque não temos medo de outras lesões. Há jogadores que têm mais azares do que outros.»

Questionado se teme uma nova lesão de St. Juste, Amorim aligeirou o tema. «O que posso dizer aos sportinguistas é que somos mais fortes com o St. Juste no plantel e dizer que nada é fatal. Se tiver mais uma lesão, fazemos o mesmo: recuperamos outra vez e estará apto mais para a frente. Não há nenhuma lesão que possa ser fatal, a não ser que acabe com uma carreira e ele está longe disso», concluiu.