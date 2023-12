Jeremiah St. Juste foi reavaliado esta terça-feira, no regresso do Sporting aos treinos, e confirmou-se que contraiu uma entorse no tornozelo esquerdo. O central deve por isso falhar entre três e cinco semanas, sendo o tempo de paragem normal neste tipo de lesão em torno de um mês.

De resto, o neerlandês junta-se a Fresneda e Daniel Bragança, que também estão lesionados e continuam a realizar apenas tratamento.

Já o restante plantel foi dividido em dois grupos, como acontece sempre após um jogo: os jogadores mais utilizados na vitória sobre o Gil Vicente fizeram trabalho de ginásio, enquanto os restantes treinaram normalmente, numa sessão que desta vez decorreu no relvado do Estádio de Alvalade.

O Sporting prepara a deslocação a Guimarães, para defrontar o Vitória, num jogo marcado para sábado, às 18 horas.