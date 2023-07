Telmo Coimbra assinou contrato profissional com o Sporting, informou o clube.



Depois de ter assinado contrato com os leões, o avançado de 17 anos recordou o período difícil que viveu na ainda curta carreira.



«Tem corrido tudo muito bem. Estive parado um ano e meio devido a lesão, e fui operado duas vezes, mas voltei bem. Trabalhei para que assim fosse e também contei com o apoio de todos, sobretudo do Sporting e dos meus companheiros de equipa, assim como da minha família», disse, aos meios do clube, mostrando-se «feliz» pela assinatura do novo vínculo.



No Sporting desde 2012, Telmo Coimbra anotou três golos em seis jogos pela equipa de sub-17 na temporada passada.