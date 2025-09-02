O Sporting tentou de tudo para inscrever Jota Silva como reforço da equipa, mas já não foi a tempo de operar aquilo que no clube era considerado «um milagre».

Mas vamos por partes.

Antes de mais é preciso referir que a SAD leonina esteve sempre intransigente, só aceitaria contratar o avançado português por empréstimo, com opção de compra. O Nottingham, por outro lado, estava decidido a levar até ao fim a intenção de vender o jogador em definitivo.

Por isso só muito perto da meia noite (cerca das 23.34 horas) é que o clube inglês enviou a resposta a dizer que sim, afinal de contas aceitava a saída por empréstimo de 4,5 milhões de euros, com uma opção de compra de 15,5 milhões de euros.

O que deu cerca de quinze minutos para recolher todas as assinaturas, em todos os documentos.

Depois de assinados os contratos por todas as partes, incluindo jogador e empresário, a SAD leonina procedeu a submissão dos documentos no TMS da FIFA (Transfer Matching System). Até aqui tudo bem: os documentos entraram dentro do prazo.

Por norma, para o jogador ser inscrito na Liga, é preciso também submeter todos os documentos na plataforma da Liga Portugal. No entanto, e desde 25 de agosto, há uma exceção que permite aos clubes enviar os documentos por mail para a Liga, para o processo ser mais rápido,ficando a submissão da documentação na plataforma da Liga adiada para o dia seguinte. Desde que esse mesmo email chegue até às 23.59 minutos.

Foi o que o Sporting fez: optou por enviar os contratos por email para a Liga Portugal, mas acabou por não conseguir fazê-lo dentro do prazo. O email chegou já depois da hora limite e a transferência de Jota Silva não pôde concretizar-se.