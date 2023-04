Um dia depois do difícil triunfo sobre o Casa Pia (4-3), o Sporting regressou esta segunda-feira ao trabalho, na Academia Cristiano Ronaldo, já com os olhos postos na visita a Turim, para o primeiro embate com a Juventus, relativo à primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Segundo revela o clube nas suas plataformas, os jogadores mais utilizados no jogo da 27.ª jornada da Liga fizeram apenas exercícios de recuperação, enquanto os restantes trabalharam normalmente no relvado sob as ordens de Ruben Amorim.

Entregues ao departamento médico continuam Daniel Bragança, Jovane Cabral e Paulinho.

Os leões voltam a treinar esta terça-feira, pelas 10h30, em mais uma sessão à porta fechada em Alcochete.