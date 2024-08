Tomás Mendes, jovem extremo de 17 anos, assinou esta segunda-feira o primeiro contrato profissional com o Sporting.

O extremo deu os primeiros passos no futebol no Portomosense, mas foi já na União de Leiria que chamou a atenção do Sporting, onde já está, desde 2017/18, desde os dez anos.

«É um orgulho muito grande assinar contrato profissional com o Sporting. Era algo que ambicionava desde que cheguei ao clube. Consegui, sei que a responsabilidade agora é ainda maior e o que tenho de fazer é trabalhar ainda mais para continuar a honrar este símbolo», começou por destacar.

Tomás Mendes aponta agora todos os objetivos para a equipa principal. «É, naturalmente, chegar à equipa principal. Tenho o sonho de me estrear e de o fazer no Estádio José Alvalade, marcar e festejar com os sportinguistas», destacou ainda o jobem jogador que aponta pedro Gonçalves como uma das principais referências.