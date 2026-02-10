Poucas horas depois do clássico do Dragão, o Sporting regressou esta terça-feira ao trabalho, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, com Rui Borges a procurar, desde já, soluções para a receção ao Famalicão, num jogo em que Luis Suárez vai cumprir um jogo de castigo.

Segundo as informações avançadas pelo clube de Alvalade, os titulares no clássico fizeram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores trabalharam normalmente às ordens de Rui Borges, sem revelar qualquer informação clínica quanto aos casos de Geny Catamo e Luis Suárez que terão terminado o jogo com o FC Porto com problemas físicos.

O plantel vai depois gozar de um dia de folga, na quarta-feira, antes de se focar totalmente na receção ao Famalicão, jogo da 22.ªjornada da Liga que está marcado para as 20h30 do próximo domingo.

Recordamos que Luis Suárez, depois de ter completado uma série de cinco cartões amarelos, vai cumprir um jogo de castigo, enquanto Fotis Ioannidis, Zeno Debast, Geovany Quenda e Salvador Blopa continuam entregues ao departamento médico.