A transferência de St. Juste para o Osasuna complicou-se.

Recorde-se que o Sporting já chegou a acordo com o clube espanhol para uma transferência a título definitivo, por um valor a rondar os três milhões de euros.

Nesse sentido, a SAD leonina até autorizou o jogador a viajar para Pamplona, de forma a negociar diretamente com os dirigentes espanhóis.

A verdade é que vários dias depois, ainda não há acordo entre St. Juste e o Osasuna. Enquanto com o Sporting está tudo certo, o contrato do central neerlandês está, esse sim, a complicar o negócio e pode até colocar em risco a transferência.

St. Juste continua a trabalhar em Alcochete e os próximos dias serão, portanto, decisivos.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências