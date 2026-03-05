Só falta Geovany Quenda. Rui Borges voltou a juntar o plantel na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, já com o foco total na visita a Braga, mas com prioridade à recuperação física dos jogadores, incluindo Zeno Debast e Fotis Ioannidis que tinham ficado fora do jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal diante do FC Porto.

Os titulares no clássico com o FC Porto já tinham feito treino de recuperação, depois do esforço despendido no intenso jogo da véspera, mas esta quinta-feira a recuperação foi alargada a todo o plantel, incluindo os jogadores que regressaram recentemente de problemas físicos, como são os casos de Debast e Ioannidis.

Fica apenas a faltar Geovany Quenda que tem estado em Londres, a recuperar da fratura do quinto dedo do metatarso direito, nas instalações do Chelsea. A expetativa é que o jovem avançado regresse a tempo de integrar a preparação para o jogo com os noruegueses do Bodo/Glimt, relativo à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que está marcado para 11 de março.

Os leões voltam ao trabalho esta sexta-feira, à porta fechada, antes de Rui Borges apresentar-se em conferência de imprensa para fazer a antevisão do duelo com o Sp. Braga, jogo da 25.ª jornada da Liga que está marcado para as 18h00 de sábado.