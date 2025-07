O Sporting realizou mais um treino este sábado na unidade hoteleira onde está instalado, em Lagos, desta vez, com uma audiência especial.

Com o intuito de reforçar os laços entre a equipa profissional e a formação, o Sporting convidou meia centena de jovens jogadores leoninos da Associação de Futebol do Algarve que tiveram o privilégio de privar, bem de perto, com os campeões nacionais.

Numa pré-temporada exigente, em termos físicos, a sessão deste sábado começou, assim, entre sorrisos, autógrafos e muitas fotografias dos jovens aspirantes junto dos seus ídolos.

A equipa regressa ao trabalho, na manhã de domingo, com mais uma sessão de treino, na véspera de mais dois jogos de preparação, por sinal os últimos neste estágio no Algarve.

Na próxima segunda-feira, os leões vão defrontar o Farense de manhã, à porta fechada, e depois defrontam os ingleses do Sunderland, mais uma vez no Estádio do Algarve.