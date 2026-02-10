No ADN de Luis Suárez está a virtude de vestir a capa de herói e contrariar desfechos amargos para o Sporting. Aconteceu no clássico contra o FC Porto, no Dragão – aos 90+10 minutos – assim como na receção ao PSG (90m), em Arouca (90+6m) e na receção ao Nacional (90+6m). Ou seja, nas últimas três jornadas, Suárez marcou quatro golos, três dos quais para lá do minuto 90.

Por isso, o colombiano de 28 anos voltou a igualar Pavlidis na liderança da "bota de ouro" da Liga.

Depois de 31 golos e oito assistências em 43 jogos pelo Almería, o ponta de lança leva 26 golos e quatro assistências em 35 partidas pelo Sporting. Com contrato até junho de 2030 – e cláusula de 80 milhões de euros – Suárez aponta à melhor temporada da carreira.