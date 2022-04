Ugarte, Coates e Slimani regressaram dos compromissos das seleções e integraram a preparação do Sporting para o jogo frente ao Paços de Ferreira, da 28.ª jornada da Liga.



De acordo com os leões, o trio já esteve às ordens de Amorim no apronto desta sexta-feira, que contou ainda com as presenças de dois jogadores da formação: Nicolai Skoglund e Edu Pinheiro.



Os campeões nacionais prosseguem a preparação para o embate com os castores este sábado, às 10h00, em Alcochete. Hora e meia depois, Ruben Amorim vai antecipar o encontro do próximo domingo (20h30) em conferência de imprensa.