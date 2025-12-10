Francisco Trincão é o avançado do mês de novembro da Liga, uma vez que reuniu 23,02 por cento dos votos dos treinadores, superando o colega Luis Suárez (20,63 por cento) e Pavlidis, do Benfica (15,08 por cento).

No último mês, o internacional português foi titular contra Santa Clara (2-1) e Estrela da Amadora (4-0), registando duas assistências no segundo jogo.

Ao cabo de 21 jogos na época pelo Sporting, Trincão leva oito golos e cinco assistências, espreitando o recorde da última temporada (11 golos e 17 assistências em 54 partidas).

