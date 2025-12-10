Sporting
Sporting: Trincão dá bigode à concorrência e é o avançado de novembro da Liga
Internacional português conseguiu duas assistências na goleada aplicada sobre Estrela da Amadora
Francisco Trincão é o avançado do mês de novembro da Liga, uma vez que reuniu 23,02 por cento dos votos dos treinadores, superando o colega Luis Suárez (20,63 por cento) e Pavlidis, do Benfica (15,08 por cento).
No último mês, o internacional português foi titular contra Santa Clara (2-1) e Estrela da Amadora (4-0), registando duas assistências no segundo jogo.
Ao cabo de 21 jogos na época pelo Sporting, Trincão leva oito golos e cinco assistências, espreitando o recorde da última temporada (11 golos e 17 assistências em 54 partidas).
Francisco Trincão ou Continente Avançado do Mês? 🏆— Liga Portugal (@ligaportugal) December 10, 2025
Na verdade, é o que o jogador do @SportingCP quiser, porque foi o que conseguiu ✨ mais votos ✨ dos treinadores! 👏#SCP pic.twitter.com/hRBhmXR8TX
