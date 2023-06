Manuel Ugarte está a caminho do Chelsea. O médio uruguaio preferiu a proposta que tinha sido apresentada pelo clube londrino e vai desta forma mudar-se para a Liga Inglesa, num acordo que está fechado e que deve ser oficializado em breve.

O Chelsea paga a cláusula de rescisão do jogador, no valor de 60 milhões de euros, e ainda se responsabiliza pelo mecanismo de solidariedade: normalmente é descontado no total do valor do negócio, mas desta forma será o Chelsea a pagar a compensação aos clubes formadores.

Recorde-se que o PSG também queria Manuel Ugarte e também estava disponível para pagar os 60 milhões de euros da cláusula de rescisão do jogador, mas Ugarte preferiu a proposta do Chelsea. O médio vai assim abdicar de jogar as competições europeias na próxima temporada, mas em compensação vai poder exibir-se na Liga Inglesa.

Como o Maisfutebol noticiou mais cedo, o Famalicão vai receber trinta por cento do valor da transferência, o que significa que ficará com 18 milhões de euros. Para os cofres leoninos viajam 42 milhões de euros.