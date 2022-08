O Sporting prosseguiu, esta sexta-feira, a preparação para a visita a Braga, encontro da primeira jornada da Liga.



De acordo com a informação no site dos leões, Manuel Ugarte realizou treino condicionado enquanto Adán fez apenas tratamento. O internacional uruguaio é, por isso, uma das dúvidas de Amorim para o jogo deste domingo (18h00), na Pedreira.



O técnico dos verde e brancos vai fazer a antevisão ao jogo no Minho às 15h45, em Alvalade. Antes disso, o Sporting tem treino agendado às 10h00.