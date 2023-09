O Sporting prosseguiu esta quinta-feira a preparação para a receção ao Moreirense, jogo da 5.ª jornada da Liga marcado para domingo (20h30), com uma novidade no grupo de Ruben Amorim que tem vindo a integrar os internacionais que estiveram ao serviço das respetivas seleções.

A novidade na sessão desta quinta-feira, em Alcochete, foi a integração do jovem guarda-redes Diogo Pinto, de 19 anos, num momento em que jogadores como Gonçalo Inácio (Portugal), Gyökeres (Suécia), Hjulmand (Dinamarca), Diomande (Costa do Marfim), Morita (Japão), Geny Catamo (Moçambique), Franco Israel (Uruguai), Dário Essugo (Sub-21) e Eduardo Quaresma (Sub-21) têm vindo a ser integrados no grupo de trabalho que se prepara para o regresso da Liga.

Os leões voltam a treinar esta sexta-feira, pelas 10h00, em mais uma sessão à porta fechada na Academia Cristiano Ronaldo.