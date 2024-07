A figura: a afirmação de Mateus Fernandes

Encaixou na perfeição no desenho habitual de Ruben Amorim, no meio-campo, ao lado de Morita. Regressou a Alvalade depois de uma boa temporada no Estoril e, esta quarta-feira, deixou claro que é um reforço a ter em conta para a nova temporada. Um médio que faz lembrar outro Matheus, neste caso, Nunes, sempre de cabeça levantada, à procura dos companheiros em melhor posição. Natural destaque para a arrancada pelo corredor central que resultou no segundo golos dos leões, a abrir a segunda parte. Ruben Amorim tem, assim, quatro médios para o centro do terreno, com Mateus Fernandes a juntar-se ao capitão Hjulmand, Daniel Bragança e Morita.

Momento do jogo: Rafael Nel a confirmar crescimento

O Sporting começou o jogo devagar, com intensidade baixa, mas foi crescendo de forma mais acentuada a partir dos vinte minutos até chegar ao primeiro golo, mesmo em cima do intervalo. Um crescimento que os leões fizeram de trás para a frente, subindo apenas no terreno, depois de garantirem uma estabilidade defensiva. Nuno Santos, Trincão, Geny Catamo e Morita já tinha ameaçado o golo, mas foi mesmo jovem avançado a desbloquear o marcador antes do intervalo.

Outros destaques:

Kovacevic

Foi o único reforço dos leões em campo esta noite e mostrou, acima de tudo, que sabe jogar com os pés. Nos primeiros vinte minutos, com o Sporting ainda recuado, o guarda-redes bósnio foi muito solicitado pelos companheiros e respondeu sempre com confiança, quase sempre ao primeiro toque. A verdade é que Kovacevic teve uma noite descansada e só fez a primeira defesa no jogo aos 57 minutos. Sentiu mais dificuldades quando a equipa quebrou e os belgas, mais frescos, acabaram por marcar dois golos. No primeiro, Kovacevic, com a bola a fugir, não teve hipóteses, mas no segundo parece hesitar antes do remate do possante David.

Nuno Santos

Foi o capitão dos leões esta noite e foi pelos seus pés que os leões ensaiaram os primeiros ataques à área belga, com uma grande disponibilidade para subir pelo corredor. Está na origem do primeiro golo, com um cruzamento, em arco, da esquerda, que deixou o guarda-redes belga pregado ao relvado.

Pedro Gonçalves

O Pote que já conhecemos tão bem, ainda com algumas limitações, mas com a classe que lhe é característica, com natural para o lance do golo. Recebeu uma bola redonda de Mateus Fernandes, deu-lhe um jeito e disparou para o poste mais próxima quando o guarda-redes belga esperava que a bola fosse para o poste mais distante.

Rafael Nel

Rodrigo Ribeiro jogou de manhã, Viktor Gyökeres, ainda a recuperar, ficou na bancada, e Ioannidis ainda não está garantido. Sobrou Rafael Nel que aproveitou a oportunidade para marcar pontos junto de Ruben Amorim, com um golo a fechar a primeira parte que deu vantagem aos leões. Movimentou-se muito bem entre Trincão e Pedro Gonçalves, procurou o seu espaço e até ajudou a defender.