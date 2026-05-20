O Sporting vai apresentar uma série de propostas na Assembleia Geral da Liga, que decorre esta quarta-feira na Arena Liga Portugal (Porto), sendo que o destaque vai para o agravar das multas pela pressão sobre os árbitros e a intervenção do VAR em pontapés de canto mal assinalados.

O Maisfutebol sabe que os leões pretendem alterar os regulamentos que estarão em vigor na temporada de 2026/27, sendo que os cinco pontos em questão vão ser apreciados e votados por todos os clubes. Nota ainda para a proposta de alterar os bancos de suplentes das equipas visitantes e visitadas, de modo a «diminuir a pressão habitualmente exercida» pelos clubes visitados sobre os árbitros.

Leia aqui as propostas que serão apresentadas pelo Sporting:

1- Agravamento das molduras sancionatórias relativamente a ilícitos cometidos por clubes e agentes desportivos contra a arbitragem (declarações sobre arbitragem antes dos jogos, ofensas e lesão da honra, ameaças, protestos): enquanto a LPFP propõe agravar as sanções de multa em 25%, a proposta do Sporting pretende quadruplicar os limites mínimos e máximos das sanções de multa referentes a esses ilícitos;



2- Criação de ilícito disciplinar tendente a sancionar o comportamento concertado dos apanha-bolas que interfira no normal desenrolar do jogo com a realização de jogos à porta fechada (artigo 120.º do RDLPFP da proposta);



3- Criação de ilícito disciplinar com o fim de responsabilizar os membros do órgão de administração dos clubes que lesem a honra dos elementos das equipas de arbitragem, nomeadamente através da divulgação de comunicados e outras publicações nas redes sociais (artigo 136.º-A do RDLPFP da proposta);



4- Autorização expressa do regulamento das competições para a intervenção do VAR em lances de cantos mal assinalados (artigo 37.º do RCLPFP da proposta); e



5- Troca do banco de suplentes das equipas visitantes e visitadas de modo a diminuir a pressão habitualmente exercida pelos clubes visitados sobre os árbitros: em suma, o banco da equipa visitante passaria a situar-se atrás do árbitro assistente (artigo 61.º do RCLPFP da proposta).