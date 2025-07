O Sporting venceu o Torreense esta sexta-feira, em mais um jogo de preparação para a nova temporada, na Academia Cristiano Ronaldo. No dia em que Viktor Gyökeres deveria apresentar-se em Alcochete e na véspera da partida para o Algarve, os leões de Rui Borges venceram com um autogolo da equipa de Torres Vedras.

Foi o segundo jogo-treino desta pré-temporada, depois do triunfo sobre a equipa B (5-2) na semana passada, mas esta tarde há mais um jogo, novamente em Alcochete, frente ao Nacional, mais uma vez com duas partes de 35 minutos.

O plantel leonino vai depois concentrar-se no em Alcochete no sábado para, a meio da tarde, rumar a Lagos onde vai prosseguir o estágio de preparação para a nova temporada, como novos jogos em perspetiva.

Já no Algarve, os campeões vão repetir a receita implementada por Ruben Amorim na época passada, com dois jogos no mesmo dia.

Assim, no dia 16 de julho, o Sporting defronta o Farense de manhã, à porta fechada e, no mesmo dia, à noite, defronta também os escoceses do Celtic no Estádio do Algarve.

Já no dia 21, o Portimonense será o adversário matinal, também à porta fechada, antes do embate com os ingleses do Sunderland, mais uma vez no Estádio do Algarve.

Recordamos que o primeiro jogo oficial dos leões será a Supertaça frente ao Benfica, marcada para 31 de julho, para o Estádio do Algarve.