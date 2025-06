O Sporting já colocou à venda os bilhetes para os dois jogos de pré-temporada que vai realizar no Estádio do Algarve, em julho, com os escoceses do Celtic e com os ingleses do Sunderland.

Os leões defrontam primeiro o campeão da Escócia, a 16 de julho (19h30), e depois, na semana seguinte, os ingleses do Sunderland, a 21 de julho (20h00). Dois jogos que, além dos adeptos do Sporting, pode atrair também os muitos britânicos que, por essa altura, passam férias no sul de Portugal.

Os preços dos bilhetes variam entre os 20 e os 30 euros e podem ser adquiridos através da plataforma MEO Blueticket.