Viktor Gyökeres já está concentrado com a seleção da Suécia, em Estocolmo, no arranque da preparação para os jogos da Liga das Nações, com o Azerbaijão, em Baku, a 5 de setembro, e com a Estónia, em Solna, três dias depois.

Além do avançado sueco, o Sporting anunciou que Diomande foi convocado pela Costa do Marfim, que vai defrontar a Zâmbia e o Chade, em jogos de qualificação para a CAN2025 (Taça das Nações Africanas).

Geny Catamo, por seu lado, também vai representar Moçambique, que vai defrontar o Mali e a Guiné-Bissau, também para a CAN2025.

Recordamos que Gonçalo Inácio, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves e Geovany Quenda também vão integrar esta segunda-feira os trabalhos da Seleção Nacional que também prepara-se para a estreia da nova edição da Liga das Nações, com jogos frente à Croácia, a 5 de setembro, e depois com a Escócia, a 8 de setembro, ambos no Estádio da Luz.

Também longe de Alcochete estão Eduardo Quaresma e Dário Essugo, ambos convocados para a seleção de Sub-21 para o duelo com a Croácia, a contar para a fase de apuramento para o Campeonato da Europa da categoria, marcado para o próximo ano.