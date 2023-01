A FIGURA: Porro

Percebe-se a vontade de Ruben Amorim e dos adeptos em não perder o lateral direito neste mercado de transferências. Porro é fundamental no jogo dos leões. É dos pés dele que vem muita da imprevisibilidade e sempre com qualidade. Fez a assistência para o golo de Pedro Gonçalves, tentou ele a sorte com um remate ainda na primeira parte e foi protagonista de quase todos os lances de perigo dos leões depois de o Vizela chegar ao empate. E depois da alma, quando a equipa precisou dele, teve a calma necessária e assumiu a marcação do penálti que valeu um sofrido triunfo. Nos festejos, apontou para o símbolo. E ninguém tem dúvidas de que, fique ou saia, o lateral espanhol deixa sempre tudo em campo.

O MOMENTO: a calma de Porro nos descontos

Porro foi tema durante toda a semana. Em causa uma possível saída para Inglaterra. Mas além da alma que coloca sempre em campo, teve a calma para decidir a partida da marca dos 11 metros, já nos descontos da partida, a castigar falta de Igor Julião sobre Paulinho.

OUTROS DESTAQUES

Coates

A dada a altura da primeira parte, o capitão do Sporting parecia mais um quarterback do que um defesa central, tal a qualidade com que lançou de longe os três homens da frente. Para todos desperdiçarem. Intransponível em termos defensivos.

Pedro Gonçalves

A atacar, a defender, em todo o lado. A jogar no meio-campo, Pote fica mais longe da baliza, onde já mostrou tantas vezes ser letal, mas está muito mais em jogo, como mostrou na primeira parte da receção ao Vizela. Com a entrada de Morita ao intervalo, passou para a frente e demorou apenas três minutos a ameaçar o golo, num remate em que a bola passou muito perto da trave. E pouco depois de ameaçar, Pote marcou mesmo, num lance em que surgiu no sítio certo a tocar de primeira para a baliza após assistência de Porro.

Paulinho

Foi um daqueles jogos em que o avançado justifica os elogios de Amorim pelo que dá à equipa, e ao mesmo tempo faz desesperar os adeptos pelo que falha. Aos seis minutos, isolado frente a Buntic, acertou na cara do guarda-redes adversário. Teve depois um par de cabeceamentos tortos e o azar de acertar no poste aos 63m, após um bom trabalho individual. Foi decisivo no resultado ao sofrer o penálti que valeu a vitória, já nos descontos da partida.

Tanlongo

O médio argentino estreou-se pelo Sporting num momento em que Ugarte parecia cansado e não acusou a pressão de a equipa precisar de ganhar. Foi uma amostra curta pelo tempo, mas ficou claro que Amorim confia nele.

Buntic

Acabou a primeira parte com uma mão cheia de defesas, a mais difícil de todas logo a primeira, quando negou o golo a Pulinho com a cabeça. Sai de Alvalade com uma excelente exibição que não saiu manchada pelo golo sofrido.

Osmajic

O avançado montenegrino de 23 anos trabalhou muito, mas tinha de ser mais eficaz nas oportunidades que teve para marcar. Com o Vizela a jogar muito no contra-ataque, Osmajic teve duas hipóteses para inaugurar o marcador ainda na primeira parte, mas permitiu em ambas a defesa de Adán. Sai, ainda assim, com nota positiva.