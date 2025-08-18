Horas após a goleada sobre o Arouca por 6-0, o plantel do Sporting regressou aos treinos na academia de Alcochete.

Como habitual, os titulares no jogo deste domingo fizeram trabalho de recuperação, enquantos os restantes jogadores treinaram normalmente às ordens de Rui Borges.

No departamento médico dos leões permanecem quatro jogadores: Maxi Araújo, Ousmane Diomande, Daniel Bragança e Nuno Santos.

O plantel do Sporting folga nesta terça-feira e no dia seguinte inicia a preparação para o jogo com o Nacional, que está marcado para o próximo sábado às 18h00 na Madeira.