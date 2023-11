Depois da derrota frente ao Benfica na Luz (2-1), o Sporting regressou esta segunda-feira aos treinos na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.

Os jogadores que foram utilizados no dérbi, e que não foram chamados para as respetivas seleções, realizaram apenas trabalho de recuperação, enquanto que os restantes treinaram normalmente no relvado.

Franco Israel (Uruguai), Gonçalo Inácio (Portugal), Eduardo Quaresma (Portugal sub-21), Rodrigo Ribeiro, João Muniz e Dário Essugo (Portugal sub-19), Morten Hjulmand (Dinamarca), Hidemasa Morita (Japão), Viktor Gyökeres (Suécia) e Ousmane Diomande (Costa do Marfim) já foram dispensados para os compromissos internacionais e não estiveram na academia.

O plantel do Sporting vai agora gozar de três dias de folga, regressando aos trabalhos na sexta-feira de manhã.