Daniel Bragança passou a integrar o boletim clínico do Sporting nesta sexta-feira, dia seguinte à derrota dos leões diante do Moreirense.

O médio dos leões apresentou algumas queixas na zona da perna esquerda na segunda parte e foi substituído pouco depois da hora de jogo. Numa curta nota publicada no site oficial, o Sporting não detalhou o problema físico do jogador de 25 anos.

Após o terceiro desaire consecutivo em jogos oficiais, a equipa de João Pereira já prepara o jogo europeu com o Club Brugge (na próxima terça-feira) com os titulares em trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores trabalharam normalmente no relvado.