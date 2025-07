Concluído o estágio no Algarve, com a vitória sobre o Sunderland (1-0), o Sporting regressou esta quarta-feira ao trabalho, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, já com os olhos no Troféu Cinco Violinos, frente aos espanhóis do Villarreal.

Sem notícias de problemas físicos, os jogadores foram submetidos a mais uma sessão exigente, no arranque da preparação para o último teste da pré-temporada que está marcado para as 19h30 da próxima sexta-feira, para o Estádio Nacional, uma vez que o Estádio de Alvalade está ainda ser alvo de uma remodelação.

Antes disso, os leões de Rui Borges realizam mais um treino, esta quinta-feira, pela manhã, mais uma vez, à porta fechada.